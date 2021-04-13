В Ростовской области уже три дня нет умерших от коронавируса

Всего за весь период пандемии жертвами инфекции стали 3 796 жителей региона Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области уже три дня не регистрировали смертельные случаи среди пациентов с коронавирусом. Последние данные по умершим власти приводили 10 апреля, тогда за сутки скончались 25 человек. Всего же за весь период пандемии жертвами инфекции стали 3 796 жителей региона. В пресс-службе правительства ситуацию пока не прокомментировали.

В регионе за последние 24 часа выявили еще 236 заболевших. При этом по сравнению с данными за 12 апреля увеличилось количество пациентов в больницах - сегодня 2 003, вчера было 1 987. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии сейчас 12 человек, на неинвазивной ИВЛ – 173.

Ранее Минздрав обнародовал данные по младенческой смертности. Увеличение количества умерших малышей связали с коронавирусом.