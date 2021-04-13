18 апреля в Ростове перекроют проезд из-за легкоатлетического забега

Спортсмены преодолеют пять маршрутов Фото: Евгения ГУСЕВА

18 апреля на нескольких улицах донской столицы ограничат движение транспорта. Это произойдет из-за легкоатлетического забега «Ростовское кольцо», сообщают городские власти.

Спортсмены в разные промежутки времени - с утра и до второй половины дня - преодолеют пять маршрутов, для водителей все они будут перекрыты до 15:45.

Так с 9:00 до 9:35 бегуны покорят путь в 4,7 км: Театральная площадь - Большая Садовая - Ворошиловский - Ворошиловский мост - Левобережная - западный проезд стадиона «Ростов Арена».

С 10:05 до 10:55 участники должны пробежать 8,4 км: Западный проезд “Ростов Арены” - Ворошиловский мост - Седова - Богатяновский спуск - Береговая - Буденновский - Мечникова - площадь Гарина

С 11:25 до 12:15 запланировали маршрут в 8,5 км: площадь Гагарина – Михаила Нагибина - Ленина (налево) - площадь Народного ополчения - Ларина - Погодина - Нариманова - Бодрая - Борко – площадь Борко - Добровольского - Комарова - площадь перед администрацией Ворошиловского района

С 12:45 до 13:55 преодолеют 11 км: стартуют от площади перед администрацией Ворошиловского района и отправятся по Комарова - Космонавтов – площади Космонавтов - Волкова - Белорусской - Днепровскому - Киргизской - 50 лет Ростсельмаша - Троллейбусной - Курчатова - 20-летия Октября - Зеленой - Шолохова – забегут под мост на улице Российской – Шолохова - площадь Воинской славы

После 20-минутного перерыва забег продолжат. С 14:15 до 15:10 пробегут 8,1 км — от Шолохова до Театральной площади.

Всего организаторы ожидают более 2 тысяч участников.