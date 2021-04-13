Молодые атомщики Ростовской АЭС разработали проекты, повышающие эффективность производства

Фото: Ростовская АЭС

На Ростовской АЭС состоялся конкурс научно-технических докладов, в рамках которого молодые атомщики предложили проекты, направленные на решение стратегических задач отрасли, повышение безопасности и эффективности работы предприятия. Экспертами конкурса выступили заместители главного инженера атомной станции и представители ветеранской организации АЭС, располагающие большим производственным опытом и знаниями.

Фото: Ростовская АЭС

Победительницей конкурса стала инженер цеха тепловой автоматики и измерений Ольга Задорожнюк. Девушка работает на станции полтора года после окончания Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ «МИФИ» по направлению «Информационные системы и технологии». Ольга представила проект измерительного комплекса для контроля технического состояния электроприводной арматуры, который играет важнейшую роль практически во всех технологических процессах.

Предложенный проект предполагает сокращение трудовых затрат по диагностике электроприводной арматуры почти в 14 раз. Разработанный комплекс мобилен, компактен, он в три раза легче аналогов и весит всего 5 кг. Кроме того, он существенно повысит качество диагностирования.

«За десять лет существования конкурса научно-технических докладов в нем приняли участие 67 человека. Многие из них состоят в организации молодых атомщиков Ростовской АЭС и активно участвуют в социально-общественной жизни атомной станции и города. Девять молодых работников вошли в управленческий кадровый резерв предприятия. Двое стали победителями отраслевого конкурса «Инновационный лидер», еще двое - победителями конкурса «Энергия молодых», аи один вышел в финал отраслевого конкурса «Человек года Росатома-2020», - подчеркнула важность мероприятия начальник отдела развития персонала Наталья Мартынова.

Конкурс научно-технических докладов Ростовской АЭС является отборочным этапом для участия в конкурсе «Инновационный лидер атомной отрасли» и даёт возможность победителям и призерам участвовать в научных и научно-технических конференциях отрасли.