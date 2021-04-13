Посылка из США: на Дону завели дело из-за партии гашишного масла

Общий вес запрещенного вещества составил 2,38 гр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Дону завели уголовное дело из-за посылки с гашишным маслом. Об этом рассказали сегодня, 13 апреля, в пресс-службе Ростовской таможни.

- Коробочки с капсулами массой 2,38 гр и электронной сигаретой упаковали в США. Их должен был получить житель Шахт. Уже возбуждено дело по статье «Контрабанда наркотиков». За такое преступление в том числе грозит пожизненный срок со штрафом до 1 млн рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В этом же году до жительницы Ростовской области не доехала посылка с санкционной колбасой - таможенники сожгли 45 кг европейских деликатесов.