В Ростове откроют новую площадку для концертов под открытым небом

Все мероприятия будут проводить на территории «Зеленого Театра» Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В ростовском парке Революции откроют новую концертную площадку под открытым небом. Проект получил название «Кроп Арена Air». Пост об этом в социальных сетях опубликовали организаторы.

- Мы открываем серию летних концертов, и каждый мы можем превратить в мини open air, при этом сохранив дух и качество шоу «Кроп Арены», - говорится в сообщении.

Все мероприятия будут проводить на территории «Зеленого Театра», который полностью обновили в 2018 году. Сейчас эта современная площадка подходит для представлений любого уровня сложности.

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