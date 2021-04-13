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Звезды13 апреля 2021 14:35

В Ростове откроют новую площадку для концертов под открытым небом

Проект получил название «Кроп Арена Air»
Ангелина СКИБА
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Все мероприятия будут проводить на территории «Зеленого Театра»

Все мероприятия будут проводить на территории «Зеленого Театра»

Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В ростовском парке Революции откроют новую концертную площадку под открытым небом. Проект получил название «Кроп Арена Air». Пост об этом в социальных сетях опубликовали организаторы.

- Мы открываем серию летних концертов, и каждый мы можем превратить в мини open air, при этом сохранив дух и качество шоу «Кроп Арены», - говорится в сообщении.

Все мероприятия будут проводить на территории «Зеленого Театра», который полностью обновили в 2018 году. Сейчас эта современная площадка подходит для представлений любого уровня сложности.

Ранее в Ростове из-за своих музыкальных предпочтений пострадал любитель "Бременских музыкантов". Его высадили из автобуса после того, как он поделился свой музыкой с окружающими.

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