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Происшествия13 апреля 2021 15:00

На перегоне в Ростовской области мужчина попал под грузовой поезд

Личность пострадавшего уже установили. Это 33-летний житель Новочеркасска
Ангелина СКИБА
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Жителей Дона просят быть особенно внимательными и осторожными на железной дороге

Жителей Дона просят быть особенно внимательными и осторожными на железной дороге

Фото: Виталий КАРНАУХ

В Ростовской области на перегоне «Шахтная – Горная» грузовой поезд сбил 33-летнего мужчину. Он с травмами попал в больницу. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

В ведомстве добавили, что пострадавший - житель Новочеркасска. По предварительным данным, он не соблюдал правила безопасности на железной дороге.

Подобное происшествие также произошло в середине марта. Тогда на перегоне «Ростов – Зоосад» под колесами поезда погиб 44-летний житель Семикаракорского района.

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