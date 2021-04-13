На перегоне в Ростовской области мужчина попал под грузовой поезд

Жителей Дона просят быть особенно внимательными и осторожными на железной дороге Фото: Виталий КАРНАУХ

В Ростовской области на перегоне «Шахтная – Горная» грузовой поезд сбил 33-летнего мужчину. Он с травмами попал в больницу. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

В ведомстве добавили, что пострадавший - житель Новочеркасска. По предварительным данным, он не соблюдал правила безопасности на железной дороге.

Подобное происшествие также произошло в середине марта. Тогда на перегоне «Ростов – Зоосад» под колесами поезда погиб 44-летний житель Семикаракорского района.