Василий Голубев: "COVID-19 стал настоящим стресс-тестом для региона"

Губернатор подвел итоги экономического и социального развития региона Фото: сайт правительства Ростовской области

Сегодня, 13 апреля, Василий Голубев отчитался перед депутатами о работе правительства за 2020 год. Губернатор подвел итоги экономического и социального развития региона в условиях пандемии. Он отметил, что это был достаточно сложный период.

- 2020, бесспорно, необычный год, который останется в нашей памяти. Впервые в новейшей истории были введены столь масштабные ограничения. COVID-19 оказался настоящим стресс-тестом для всех систем жизнеобеспечения, - заявил глава области.

Василий Голубев также подчеркнул, что в этот период власти стремились сохранить благополучие жителей Дона. Только на соцсферу направили более 188 млрд рублей. А на все мероприятия, связанные с коронавирусом, потратили свыше 15 млрд рублей. Это как федеральные, так и региональные средства.

Глава региона добавил, что, несмотря на сложные условия, область смогла добиться определенного роста в промышленном производстве. При этом оборот ряда отраслей все же снизился, но сейчас ситуация стабилизируется.

- По итогам года рост промышленного производства составил 101,7%. Мы сохранили хорошие позиции в производстве зерна, подсолнечника, яиц и молока. Доходы бюджета увеличились на 16,2%, расходы - на 15,5%. Однако на 3,3% снизился оборот розничной торговли, общественное питание - на 14,5%. Но сегодня мы видим признаки стабилизации в этих сферах, как и в экономике в целом, - прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.