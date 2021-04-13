Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 13 апреля 2021: проезд парализован в нескольких районах

Загруженность дорог оценивается на пять баллов. Фото: yandex.ru/maps.

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 13 апреля 2021: где затруднено движение. «КП» рассказывает, какие участки в городе лучше объехать прямо сейчас.

По данным «Яндекс.Карты», пробки образовались в Октябрьском районе. Транспортный затор растянулся на улице Вавилова — от проспекта Королева до площади 2-й Пятилетки. Проезд затруднен на проспекте Королева перед Вавилова. Движение парализовано на улице Немировича-Данченко от улицы Ларина до площади 2-й Пятилетки.

Пробка на улице Шеболдаева — от проспекта Ленина до Комсомольской площади.

Ситуация сложная и в центре города. В пробке простаивают водители, которые едут по улице Текучева от Гвардейского переулка до Ворошиловского проспекта. Транспортный затор зарегистрирован на Буденновском проспекте — от Текучева до Красноармейской улицы. Пробка на проспекте Михаила Нагибина. Проехать сложно в сторону площади Ленина — от улицы Текучева до улицы Нансена.