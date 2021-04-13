В Ростове сократят количество общественного транспорта на маршрутах

Часть авто должны работать только зимой, летом их обычно убирают Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 апреля в Ростове на маршруты будут выпускать меньше машин. «Плановый выпуск сократят на 53 автобуса, пять трамваев и четыре троллейбуса». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Грядущие изменения объясняют просто: часть авто должны работать только зимой, летом их обычно убирают из-за меньшего числа пассажиров. В итоге транспорт сократят на 4,7%ю

В том числе нововведения коснутся маршрутов №1, 10, 13, 14, 27, 40, 49, 51, 61, 63, 66, 72, 90, 90а, 99, трамваев №1, 10, троллейбусов №2 и 22. Более подробно со схемами движения можно ознакомиться по этой ссылке.

Вчера стало известно о том, что ростовчанам вернут автобус №98. Власти уже начали поиск подрядчика.