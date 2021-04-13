Ростовчанин получил 19 лет лишения свободы за убийство пенсионерки

Ростовчанин ближайшие годы проведет в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летний житель Ростова проведет 19 лет в колонии строгого режима за убийство пожилой женщины, произошедшее в феврале 2020 года.

— Мужчина знал, что входная дверь квартиры 77-летней женщины открыта. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он зашел в нее и потребовал деньги, — рассказывают в Следственном комитете по Ростовской области.

После отказа пенсионерки ростовчанин стал избивать ее, используя металлическую трость и чайник, а затем 45 раз ударил ножом.

Мужчина убедился, что ростовчанка убита, похитил выпавшие из ее книги 20 тысяч рублей и скрылся. Через два дня преступника задержали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Возможно, убийство: В Ростове в Кумженской роще нашли окровавленную иномарку

А рядом – гильзы от автомата (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.