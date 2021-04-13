На Дону в ДТП с иномаркой пострадала 2-летняя девочка

Сейчас автоинспекторы уточняют детали аварии Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В ДТП на трассе Шахты - Белая Калитва пострадала 2-летняя девочка (2019 год рождения). В момент аварии она находилась на заднем сидении у мамы на руках, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, водитель Nissan Almera не справился с управлением, поэтому машина слетела с дороги и опрокинулась. Сейчас автоинспекторы уточняют детали произошедшего.

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