В Ростовской области друзья дважды за ночь угнали несколько машин и бросили их на пустыре

Полицейские очень быстро задержали угонщиков автомобиля Фото: Инна БУЛАТОВА

В ночь с 11 на 12 апреля в станице Обливская неизвестные угнали две машины, припаркованные рядом с соседскими домами, рассказал корреспонденту «КП –Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

Пропажу «семерки» и автомобиля марки «ВАЗ – 21120» хозяева обнаружили рано утром, 12 апреля. Потерпевшие сразу пожаловались в полицию.

Так как угонщики оставили после себя много улик, в их числе – даже кроссовок, то полиции не составило труда задержать злоумышленников.

Кстати, как выяснилось, на угон автомобилей 19-летние приятели пошли ради забавы – им просто захотелось прокатиться.

Одну машину они бросили на пустыре, вторую – недалеко от дома автовладельца.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Угон автотранспорта». Если суд докажет вину, то подозреваемые могут сеть в тюрьму на пять лет.

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