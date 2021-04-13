Ростовчанин из ревности ударил ножом любовницу

Врачи отвезли раненую женщину в больницу Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Ростове-на-Дону, в микрорайоне Левенцовский, в многоэтажном доме на улице Еременко бытовой скандал между мужчиной и его сожительницей закончился поножовщиной.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 33-летний мужчина заподозрил, что его 27-летняя возлюбленная завела роман на стороне. Пара начала выяснять отношения. В какой-то момент мужчина так разозлился, что уже не контролировал себя. Он схватил кухонный нож и вонзил его в живот женщины, после чего сам же вызвал скорую помощь.

Сейчас за жизнь ростовчанки борются врачи. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Если суд признает вину, то злоумышленник может сесть в тюрьму на восемь лет.

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