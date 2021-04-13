Таганрожца признали виновным в организации азартных игр

В Ростовской области осудили организатора игорного заведения Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области местного жителя осудили за организацию азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

- Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, - говорится в тексте сообщения.

Следователи выяснили, что 45-летний Алексей Волков в декабре 2020 году организовал игорное заведение на улице Яблочкина в городе Таганроге. Там он установил оборудование со специальными программами для проведения азартных игр. Сам он выполнял в нем функции администратора и обеспечивал работу самого заведения.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Представленные доказательства его вины оказались достаточными для передачи дела в суд.

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