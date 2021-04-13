В Ростове откроют еще два пункта вакцинации

В Ростове заработают еще два пункта вакцинации. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице заработают еще два пункта, где можно будет сделать прививку против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. Прививочные пункты начнут свою работу уже в среду, 14 апреля.

- Всего в Ростове работает уже 60 пунктов вакцинопрофилактики, из них 31 – мобильный, - отметил сити-менеджер.

Первый из новых пунктов будет располагаться в КДЦ «Здоровье» по переулку Доломановскому, 70/3. Сделать спасительный укол там можно будет с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00, а также в субботу и воскресенье - с 8:00 до 17:00.

Второй же начнет свою работу во Дворце Здоровья по улице Малюгиной, 100. Он будет работать в понедельник, четверг и пятницу с 12:00 до 15:00.

- Мы наращиваем количество мест для иммунизации против коронавируса для того, чтобы каждый желающий смог сделать прививку вне зависимости от места проживания, - резюмировал Логвиненко.

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