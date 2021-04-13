В Ростове ограничат движение на время репетиций парада ко Дню Победы

В Ростове ограничат движение из-за репетиций парада Фото: "КП" Архив

Из-за репетиций ко Дню Победы 3, 4 и 5 мая с 18:00 до 01:00 ограничат движение транспорта и пешеходов на некоторых улицах.

— Ограничение коснется площади Театральная, участков улиц Большая Садовая, Советская, 20-я Линия, — рассказали в пресс-службе городской Думы.

Помимо этого при прохождении механизированной колонны движение ограничат по автодорогам: пр. Шолохова, пл. Карла Маркса, ул. Большая Садовая, пр. Ворошиловский, ул. Красноармейская, ул. Ченцова, пр. Кировский, пр. Театральный.

Эти же улицы будут перекрыты во время генеральной репетиции 7 мая с 06:00 по 12:00, а также 9 мая с 06:00 по 14:00.

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