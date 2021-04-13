В Ростове ограничат движение на время репетиций парада ко Дню Победы

В Ростове ограничат движение из-за репетиций парада
Фото: "КП" Архив
Из-за репетиций ко Дню Победы 3, 4 и 5 мая с 18:00 до 01:00 ограничат движение транспорта и пешеходов на некоторых улицах.
— Ограничение коснется площади Театральная, участков улиц Большая Садовая, Советская, 20-я Линия, — рассказали в пресс-службе городской Думы.
Помимо этого при прохождении механизированной колонны движение ограничат по автодорогам: пр. Шолохова, пл. Карла Маркса, ул. Большая Садовая, пр. Ворошиловский, ул. Красноармейская, ул. Ченцова, пр. Кировский, пр. Театральный.
Эти же улицы будут перекрыты во время генеральной репетиции 7 мая с 06:00 по 12:00, а также 9 мая с 06:00 по 14:00.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парад Победы в донской столице проведут со зрителями.
Кроме донской столицы, к парадам готовятся еще девять городов юга страны.
ВНИМАНИЕ!
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.
Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.