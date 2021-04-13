В Ростовской области оставили неизменным приговор местному жителю за контрабанду сигарет

В Ростовской области местный житель остался приговорен к трем годам лишения свободы за контрабанду сигарет
Фото: "КП" Архив
В донском регионе остался неизменным приговор, вынесенный Э. Гасымову. Его приговорили к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 200.2 УК РФ "Контрабанда табачных изделий".
- Не согласившись с принятым решением, сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке в связи с суровостью назначенного наказания, - говорится в тексте сообщения.
Следователи выяснили, что обвиняемый вместе со своим подельником, на которого возбуждено отдельное уголовное дело, незаконно переместили через таможенную границу сигареты в количестве 13 тысяч пачек на общую сумму более 1,4 миллиона рублей.
Апелляционная жалоба не была удовлетворена и приговор злоумышленнику остался без изменения.
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