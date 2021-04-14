В Ростове на Еременко отловят бродячих собак
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В донской столице проведут отлов собак на улице Еременко. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
- МКУ «ЦБЖ» организует проведение мероприятий по отлову животных без владельцев на основании заявок, поступающих от граждан и юридических лиц, - говорится в тексте сообщения.
Отлов бродячих собак будет производиться вблизи домов 100 и 106, так как именно оттуда поступали жалобы. Безнадзорных животных планируется поймать до 16 апреля.
Кроме того, в феврале уже отлавливали животных без владельцев по ул. Еременко. Тогда удалось поймать четыре бездомные собаки. Животные были доставлены в МКУ «ЦБЖ» для проведения карантинных мероприятий: стерилизации и вакцинации, которые проводятся под наблюдением ветеринарного врача. А затем их вернули на улицу. То же самое будет ждать собак, которых отловят в этот раз.
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