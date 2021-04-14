Вклад «Ваш пенсионный» запустил ВТБ

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Среднесрочный вклад для старшего поколения «Ваш Пенсионный» вводит в действие ВТБ. Известно, что ставка по вкладу составит 4,2% годовых с учетом капитализации процентов, а подключение опции «Сбережения» к Мультикарте позволит увеличить доходность депозита до 5,2%. При этом срок размещения средств на вкладе «Ваш пенсионный» составляет два года. А минимальная сумма вклада - 1 тыс. рублей, при этом вкладчику доступны снятие и пополнение денежных средств на всем протяжении действия вклада.

- Работа с клиентами старшего поколения является для ВТБ приоритетной задачей, - рассказала заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

- Сейчас пенсионерам, которые получают пенсию на счет в ВТБ, начисляется 4% на остаток по текущему счету. Новый вклад пополнил линейку специальных продуктов для клиентов старшего поколения и продолжает курс банка на создание комплексного предложения для пенсионеров.

Сообщается, что открытие вклада «Ваш пенсионный» доступно как в ВТБ Онлайн, так и в отделениях банка. Напомним, доходность депозита можно увеличить на 1 п.п. за счет подключения опции «Сбережения» к Мультикарте.