Донские власти опровергли информацию о «заболевших коронавирусом после вакцинации»

Привились уже более 200 тысяч жителей региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП - Ростов-на-Дону» стало известно о якобы новых заболевших после вакцинации от коронавируса. Однако эту информацию власти опровергли.

Зафиксированы единичные случаи заболевания, и они не связаны с самой вакцинацией. Были иные причины. У людей не коронавирус, - пояснили в донском пресс-центре по информированию о ситуации с COVID-19.

Ранее губернатор пригрозил усилением ограничений территориям, которые все еще остаются в «красной зоне». По состоянию на 13 апреля, в регионе за сутки подтвердили еще 236 заболевших. В стационарах сейчас лечат около 2 тысяч человек. Также накануне выявили 9 случаев британского штамма инфекции.