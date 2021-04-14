В Ростовской области подтвердили еще 239 случаев коронавируса

За 24 часа лаборатории проверили 8 608 анализов Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 14 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 239 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 84 195. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,99.

Новые случаи зарегистрировали в 43 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте Ростов - 100 случаев, далее идет Азовский район, где выявили 7 положительных тестов. Третьими стали: Новошахтинск, Морозовск и Сальский район, там по 6 заболевших.

Среди новых поступивших 33,9% - люди от 18 до 45 лет, 33,5% - от 46 до 65 лет, 7,5% - старше 80 лет, 9,6% - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 942 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 9 человек, на неинвазивной ИВЛ – 164.

За сутки умерли еще 28 человек. Это 20 женщин и 8 мужчин. У всех были хронические заболевания. Всего за весь период пандемии скончались 3 824 жителя региона.

Также за 24 часа лаборатории проверили 8 608 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 225,12. Прививки уже сделали 209 932человека, за сутки – 6028.