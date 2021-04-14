В Ростовской области не смогли спасти еще 28 пациентов с COVID-19

До этого летальные исходы не регистрировали в течение трех дней Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области к утру 14 апреля умерли еще 28 пациентов с коронавирусом: 20 женщин и 8 мужчин. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

- У всех были хронические заболевания. Таким образом, за весь период пандемии с этой инфекцией скончались уже 3 824 человека, - говорится в сообщении.

До этого летальные исходы не регистрировали в течение трех дней. За сутки в регионе выявили еще 239 случаев COVID-19. В стационарах сейчас получают лечение 1 942 человека. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 9 человек, на неинвазивной ИВЛ – 164.