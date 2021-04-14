Волгодонск выиграл 1,5 млн рублей на реализацию проекта «Инженерный форум «Энергия мечты»

Фото: Ростовской АЭС

Город расположения Ростовской АЭС Волгодонск стал победителем конкурса муниципалитетов на право проведения мероприятий для талантливых детей городов-участников проекта «Школа Росатома» и выиграл право провести Инженерный форум «Энергия мечты». Уже в сентябре во всех городах Росатома пройдут муниципальные этапы конкурса, а в октябре победители приедут в Волгодонск для участия в финале.

Авторами проекта выступают сотрудники Станции юных техников при поддержке Управления образования г. Волгодонска и Ростовской атомной станции.

«Центральная тема форума – космос и его освоение человечеством. Наш проект посвящен знаменательной дате не только в истории нашей страны, но и всего мира – 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Надеемся, что инженерный форум «Энергия мечты» станет для его участников точкой роста: здесь ребята смогут приобрести новые знания и практические умения, реализуют свой творческий потенциал, получат импульс к дальнейшему профессиональному становлению и самоопределению», - отмечает один из авторов проекта, методист и педагог Станции юных техников Александр Бильченко.

Основные направления форума – робототехника, 3D-моделирование и прототипирование, радиоэлектроника и конструирование. В рамках форума состоится выставка-презентация инженерных конструкций и моделей победителей муниципальных этапов, а также научно-практическая конференция «Мне бы в небо».

Часть мероприятий пройдет на базе Информационного центра Ростовской АЭС, а специалисты атомной станции войдут в состав экспертного совета форума.