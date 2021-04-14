В порту Ростова на теплоходе нашли 3 тонны контрабандного топлива

Судно пришло из турецкого порта Гюллюк Фото: сайт Южного таможенного управления

Больше трех тонн нелегального топлива обнаружили на теплоходе, который прибыл в донскую столицу под флагом Мальты. Уже завели административное дело. Об этом сегодня, «КП - Ростов-на-Дону» рассказали в Южном таможенном управлении.

- Судно пришло из турецкого порта Гюллюк. Во время проверки выяснилось, что топлива было на 3,7 тонны больше, чем изначально задекларировали. Сейчас проводится расследование, - пояснили в ведомстве.

За нарушение судовладельцу грозит штраф, также у него могут конфисковать груз.

Ранее таможенники обнаружили посылку с наркотиками из США. Коробку с капсулами должен был получить житель Таганрога.