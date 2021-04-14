Число госпитализированных с ОРВИ увеличилось в Ростовской области

Число заболевших оказалось ниже эпидпорога. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области выявили 12 374 случая заболевания ОРВИ. Результаты мониторинга за 14-ю неделю сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Количество случаев оказалось ниже эпидимического порога на 34,7%. Заболеваемость меньше, чем неделей ранее — на 3,2%. При этом увеличилось число госпитализированных.

— Частота госпитализации заболевших ОРВИ составила 1,1. Абсолютное число госпитализированных увеличилось на 2,9 %, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Всего за неделю специалисты обследовали 45 человек. Почти половина выявленных вирусов негриппозной этиологии — 48,9%.