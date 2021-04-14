Борис Богатырев назначен генеральным директором «ЛокоТех»

Фото: ООО «ЛокоТех»

Перед новым руководителем компании поставлена задача обеспечить стратегическое развитие локомотивного дивизиона группы ТМХ, переход работы предприятий «ЛокоТех» по контрактам жизненного цикла.

«Поставка локомотивов по контракту жизненного цикла открывает перед «ЛокоТех» новые возможности, - прокомментировал планы компании Борис Богатырев. – Внедрение новых подходов к работе производственных и ремонтных предприятий будет способствовать повышению надежности и технической готовности локомотивов к эксплуатации. Мы также продолжим работу над дальнейшей технологической модернизацией заводов, повышением эффективности всех важнейших аспектов их деятельности».

Борис Богатырев обладает почти 20-летним опытом управленческой работы в производственных компаниях, с 2006 года работает в системе Трансмашхолдинга. С 2016 года он занимал должность генерального директора входящего в состав ТМХ подмосковного завода «Метровагонмаш» - крупнейшего в России производителя поездов метро; единственного завода, который выпускает дизель-поезда и рельсовые автобусы.

Александр Маврин, руководивший «ЛокоТех» с 15 октября 2018 года, займет пост первого заместителя генерального директора компании по операционно-технической деятельности и сосредоточится на осуществлении качественного и своевременного сервисного обслуживания локомотивного парка.

Справка:

Борис Юрьевич Богатырев окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта.

С 2003 по 2004 гг. работал исполнительным директором Ташкентского завода по ремонту пассажирских вагонов.

С 2004 по 2005 гг. занимал должность первого заместителя генерального директора по технической политике, директора департамента вагонов локомотивной тяги ЗАО «Пассажирское вагоностроение».

С 2005 по 2014 гг. возглавлял ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (ОЭВРЗ).

С 2014 по 2016 гг. являлся генеральным директором «Демиховского машиностроительный завод» (ДМЗ).

С 2016 по 2019 гг. вновь возглавлял ОЭВРЗ.

Одновременно в 2016 г. стал генеральным директором АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

В 2020 г. избран Председателем Московского областного союза промышленников и предпринимателей.

ООО «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.

В периметр группы входят ООО «ЛокоТех-Сервис», АО «Желдорреммаш», ООО «Торговый дом ЛокоТех» и другие.

Производственную базу составляют 9 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России.

Штат Группы компаний «ЛокоТех» насчитывает около 60 тыс. человек.

АО «Рослокомотив» — официальный агент по реализации продукции крупнейшего в России разработчика и производителя подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта – АО «Трансмашхолдинг». Компания располагает возможностями для организации поставок всех видов тягового подвижного состава (грузовые и пассажирские электровозы, грузовые, пассажирские и маневровые тепловозы), а также железнодорожной техники других классов (электро- и дизель-поездов, пассажирских вагонов локомотивной тяги, грузовых вагонов-хопперов и фитинговых платформ).