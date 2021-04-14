В Ростове столкнулись Mazda CX-5 и патрульный автомобиль

Сейчас в районе аварии заторов нет Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 14 апреля, в Ростове на Закруткина столкнулись Mazda CX-5 и патрульный автомобиль. Пострадавших нет, сейчас проводится проверка, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, водитель иномарки во время поворота не предоставил преимущество в движении служебной машине, ее от удара отбросило на рекламную стойку. После этого оказались перекрытыми трамвайные пути. Судя по данным сервиса "Яндекс. Карты", к настоящему времени в районе аварии заторов нет.

Ранее стало известно о серьезном дорожном происшествии на трассе Котельниково-Песчанокопское. Там из-за столкновения Ford Focus и «ГАЗели» вчера вечером погибли два человека.