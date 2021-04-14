Полицейские начали проверку после того, как их коллегу покусала собака

Собака покусала сотрудницу полиции
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В хуторе Алексеевском Обливского района Ростовской области на сотрудницу местного отдела полиции, младшего лейтенанта, напала собака. Инцидент произошел во время ее работы.
Женщина приехала по вызову на улицу Комсомольскую. Пока 20-летняя сотрудница полиции беседовала с хозяином частного дома, а с привязи сорвалась дворняжка. Пес бросился прямо на женщину и укусил ее за правую руку.
Ей пришлось обращаться в больницу. Там пострадавшей поставили диагноз «укушенная рана кожных покровов кисти».
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
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