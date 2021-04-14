В Ростове за поджоги и подготовку покушения осудили банду из Дагестана

Преступников отправили в колонию строгого режима Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове за поджог двух баров и подготовку нападения на полицейского осудили банду из Дагестана. Пятеро мужчин получили от 17 до 18 лет колонии строгого режима. Кроме того, все они заплатят крупные штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Как узнали журналисты «КП - Ростов-на-Дону», преступники создали свою ячейку еще в 2016 году в Каспийске. Сначала они купили боеприпасы и взрывные устройства, а потом подожгли два пивных бара. В том же году бандиты собирались напасть на полицейского, но их задержали раньше.

Ранее в донской столице вынесли приговор боевику, воевавшему в Сирии. Он получил 7 лет тюрьмы.