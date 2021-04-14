В Ростове на Малюгиной и Доломановском открыли пункты вакцинации

Всего на сегодняшний день в городе работают уже 60 таких медкабинетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове открыли еще два пункта вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили городские власти.

Так первый пункт находится в КДЦ «Здоровье» на Доломановском, 70/3. Его можно посетить в любое удобное время. В будние дни прием ведут с 10 до 14 часов, на выходных - с 8 до 17 часов.

Второй пункт развернули во Дворце Здоровья на Малюгиной, 100. Этот медкабинет будет работать по понедельникам, четвергам и пятницам с 12 до 15 часов.

Всем желающим сделать прививку напоминают: при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.

Недавно пункт вакцинации появился в Первомайском районе. Всего на сегодняшний день в городе работают уже 60 таких точек.