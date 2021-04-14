Изменение границ Ростова обсудят на публичных слушаниях

Город может включить в свой состав 1,31 га Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопрос об изменении границ Ростова вынесут на публичные слушания, их должны провести 26 апреля. Соответствующий документ появился на сайте городской администрации.

В материалах указано, что донская столица может включить в свой состав 1,31 га. Это земли Батайска, а также Мясниковского и Аксайского районов. При этом город также планирует отдать Аксайскому району 1,37 га.

Ростов-на-Дону расположен в 46 км от места впадения Дона в Азовское море. Площадь мегаполиса - 348,5 квадратных километров.