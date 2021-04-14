Донское правительство отчиталось о проделанной за год работе

В Ростове правительство отчиталось о проделанной за год работе. Фото: Законодательное собрание региона

В донской столице во вторник, 13 апреля, прошло 30-е заседание Законодательного собрания. В ходе него была проанализирована деятельность правительства за 2020 год в социально-экономической сфере.

Особо было отмечено то, что даже в условиях пандемии регион смог сохранить свои позиции достаточно по многим показателям, а по некоторым даже преуспеть. В настоящее время рост промышленного производства составляет 1,7%. Стоит отметить, что это в целом по стране этот показатель понизился.

Донской регион также остается в лидерах страны по производству основных видов сельскохозяйственной продукции. А также были сохранены позиции и по темпу строительства жилой недвижимости.

- Рост показателей отлично доказывает тот факт, что в Ростовской области работает опытная команда профессионалов, которой по плечу любые проблемы, - высказал свое мнение председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Депутат ЗС РО, Сергей Косинов посоветовал властям заострить свое внимание на том, чтобы обеспечить кадрами организации здравоохранения и образования. Особое внимание в этом случае следует уделить сельским и шахтёрским территориям.

Пока нерешенной остается лишь одна проблема - водоснабжение в некоторых муниципалитетах.

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С отчетом о проделанной работе выступил губернатор Василий Голубев.

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