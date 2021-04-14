В Ростове местного жителя осудят за дачу взятки приставу

В Ростове местный житель пойдет под суд за дачу взятки приставу Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице под суд пойдет 35-летний местный житель, давший взятку судебному приставу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

Следователи выяснили, что ростовчанин предложил приставу-исполнителю денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. За эти деньги он должен был снять арест с имущества, которое находится в исполнительном производстве. Представитель закона оказался честным и сообщил о предложении взятки своему руководству. Именно поэтому злоумышленник был задержан прямо на месте преступления в момент передачи взятки.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)".

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