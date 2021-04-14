В Таганроге местный житель ограбил на улице пенсионера

В Ростовской области задержали подозреваемого в ограблении пенсионера Фото: "КП" Архив

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в тексте сообщения.

В таганрогский отдел полиции обратился 89-летний мужчина и сообщил, что он шел по улице, чтобы оплатить квитанции за коммунальные услуги. Он попросил помощи у прохожего. После диалога злоумышленник проследил за своей жертвой, после чего около самого дома похитил у него 32 тысячи рублей и скрылся с места преступления.

Правоохранители смогли найти и задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, который ранее уже был судим за аналогичное преступление. Злоумышленник сообщил, что все похищенные он уже потратил на собственные нужды.

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