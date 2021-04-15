"Раб лампы": ростовчанин Дмитрий Дибров выпустил книгу об "останкинской" жизни

Дмитрий Дибров выпустил книгу. Фото: аккаунт Дмитрия Диброва в Инстаграм Фото: Соцсети

В свет вышла книга ростовчанина Дмитрия Диброва, в которой он в подробностях раскрыл все секреты работы в Останкино. О выходе своего произведения известный телеведущий рассказал на собственной странице в соцсети Инстаграм.

- Книгу известного телеведущего Дмитрия Диброва составили новеллы о любимом Останкино, - процитировал аннотацию своего творения Дибров.

Свое произведение он назвал "Раб лампы". На 256 страницах уместились истории о том, что останкинцы обсуждают эфир даже будучи в реанимации, что телевидение с самого своего рождения обречено «пудрить людям мозги», но тем не менее оно может быть служением, а не обслуживанием. Также Дибров в своей книге поведал и том, почему многие мечтают стать "звездами" и рассказал, насколько тернист путь к славе и какая участь может подстерегать по итогу.

Кроме того, в книге речь пойдет и о программе "О, счастливчик", ведущим которой Дмитрий Дибров стал еще в далеком 1999 году, а сейчас она именуется "Кто хочет стать миллионером?". По словам самого автора, читатель сможет окунуться в атмосферу этой захватывающей и популярной во все мире телеигры.

Не успела увидеть свет первая книга, как пользователи уже придумали сюжет для второй и посоветовали Диброву скорее сесть за работу.

- Вы пришли в передачу ещё молодым пацаном, на YouTube даже есть эти кадры, где современные блогеры, делают обзор на передачу «О,счастливчик!» 1999 года и подмечают, что в кресле вы немного робки! Тогда НТВ сделало прорыв среди всех федеральных каналов, купив лицензию на самостоятельный выпуск одной из самых популярных передач. Но тут же напрашивается вопрос, не приелось ли вам это кресло бессменного ведущего?Думаю, вам следует сесть за труд над второй книгой, которая раскроет все эти нюансы! - высказал свое мнение один из подписчиков Дмитрия.

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