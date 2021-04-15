В Ростове машина ДПС протаранила дорожный указатель и парализовала движение трамваев

Патрульная машина парализовала движение трамвае. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В донской столице случилась авария с участием патрульной машины ДПС. Об этом сообщили очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети. В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области подтвердили факт аварии.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

Инцидент произошел в среду, 14 апреля, около трех часов дня на улице Закруткина. По предварительным данным, 51-летний водитель внедорожника Mazda CX-5, совершая поворот, не пропустил патрульную машину. В результате этого произошло столкновение, а от сильного удара машину ДПС отбросило на дорожный указатель, который сообщал, в каком направлении надо было двигаться к порту.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Лишь машины получили механические повреждения и парализовали движение трамваев, так как ДТП произошло на трамвайных путях. По словам очевидцев, к месту аварии на всякий случай прибыли медики скорой помощи и спасатели, но их помощь не понадобилась.

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Сейчас автоинспекторы проводят проверку, чтобы понять причины произошедшего.

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