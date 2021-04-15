Цифровое поколение: эксперты «Ростелекома» оценили проекты детского технопарка «Кванториум»

Фото: ПАО «Ростелеком»

Эксперты «Ростелекома» оценили проекты учащихся ростовского «Кванториума» по итогам обучения на курсе «ИТ-квантум». В публичной защите на приз национального цифрового провайдера приняли участие восемь команд, которые были предварительно отобраны кураторами технопарка. Представленные учениками проекты охватили широкий список тем: от видеохостинга, игрового web-сайта и многопользовательских сетевых игр до голосового помощника и проекта экологичного умного дома.

Перед началом презентаций гости и резиденты «Кванториума» пообщались о карьерных ожиданиях и перспективах профессии программиста. Диалог строился на основе видеоуроков курса «Профессии» образовательного онлайн-сервиса «Ростелеком Лицей», где признанные лидеры отрасли делятся советами и секретами успеха.

В процессе защиты члены жюри оценивали технологии, их проработку с точки зрения выбора целевой аудитории, перспектив масштабирования и грамотного распределения ролей в команде.

«Ребята-кванторианцы впечатлили нас тем, как свободно выступают перед незнакомой публикой, прагматично и по-предпринимательски мыслят. Они задаются вопросами конкурентного анализа, налогообложения, масштабирования идей. Их проекты имеют четкую целевую аудиторию и проработаны с точки зрения командной работы. Все восемь команд полуфинала – уже победители. Очень важно, что они все дружат, поддерживают друг друга, используют созданные коллегами сервисы, участвуют в фокус-группах и вливаются в состав команд. Мы с радостью продолжим следить за успехами разработчиков и, уверена, еще не раз услышим их имена», – отметила Елена Комарова, HR бизнес-партнер Ростовского филиала «Ростелекома».

Фото: ПАО «Ростелеком»

Призерами-обладателями технологичных подарков от компании стали три команды. Первое место по единодушному мнению жюри занял игровой web-сайт для учеников всех «Кванториумов» России. Второе место досталось разработчикам компьютерной хоррор-игры на движке Unity. Команда нацелена создать острые ощущения не страшными изображениями, а с помощью атмосферы, неожиданных звуков и интригующей легенды. Третье место занял сайт-видеохостинг для школьников, которым уже пользуются многие ростовские кванторианцы.

«В самом начале мы и не предполагали, что вообще возьмем приз. Защита для нашей команды была очень важна: мы старались, готовились, но все запланированное так и не успели. А соперники у нас были сильные! Когда жюри начало описывать победителя, я понял, что первый приз – наш! Это маленькая победа – в копилку нашего проекта!», – поделился впечатлениями Иван Васенин, один из создателей игрового web-сайта.

Специальным призом жюри отметило проект «Умный дом на контроллере Ардуино», в котором разработчики использовали датчики полива домашних растений и экологичного энергопотребления. Команда отметила, что перед началом работы провела анализ конкурентного окружения, в том числе, системы «Умный дом» от «Ростелекома», и практиковалась на основе соответствующего стенда в «Кванториуме».

«Ростелеком» – федеральный партнер детских технопарков. Соглашение о сотрудничестве между Ростовским филиалом национального провадера и «Кванториумом» подписано еще летом 2018 года. Согласно документу, компания курирует проекты, созданные учениками технопарка, и способствует их развитию и продвижению, проводит мастер-классы и организует стажировки на своих объектах.