Депутаты донского Заксобрания изменили закон о митингах

Нововведения уже приняли Фото: сайт Законодательного собрания Ростовской области

Донские парламентарии внесли изменения в закон о митингах. Нововведения уже приняли, и теперь они соответствуют федеральной норме. Информация об этом появилась на сайте областного Заксобрания.

- В уведомлении о проведении публичной акции должны указывать больше сведений. Организатор обязан сообщать о формах и методах не только медицинской помощи, но и санитарного обслуживания мероприятия, - говорится в сообщении.

Кроме того, если количество участников будет превышать 500 человек, деньги на проведение митинга необходимо перечислять безналичным способом на счет организатора, а все реквизиты указывать в уведомлении.

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