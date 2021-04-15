В Ростовской области 15 апреля подтвердили 240 новых случаев COVID-19

За 24 часа в лабораториях проверили 12 672 анализов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 15 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 240 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 84 435. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,99.

Новые случаи зарегистрировали в 43 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте списка - Ростов - 95 случаев, далее идут город Гуково, Каменск-Шахтинский, Шахты и Мартыновский район, там выявили по 7 положительных тестов. Третьими стали: Новошахтинск, Белокалитвинский, Мясниковский, Пролетарский и Цимлянский районы - по 6 заболевших.

Среди новых поступивших 27,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,6% - от 46 до 65 лет, 8,3% - старше 80 лет. 12,1% - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 930 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 13 человек, на неинвазивной ИВЛ – 169.

За сутки умерли еще 28 человек. Это 14 женщин и 14 мужчин. У всех были хронические заболевания, в том числе проблемы в сердечно-сосудистой системой. Всего за весь период пандемии скончались 3 852 жителя региона.

Также за 24 часа в лабораториях проверили 12 672 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 228,92. Прививки уже сделали 218 319 человек, за сутки – 8387.