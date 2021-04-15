На Дону за сутки скончались еще 28 пациентов с коронавирусом

Всего жертвами инфекции стали уже 3 852 жителя региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области стало известно о новых умерших пациентах с коронавирусом. Так к утру 15 апреля в регионе не смогли спасти еще 28 человек, это 14 женщин и 14 мужчин. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- У тех, кто скончался, были хронические заболевания. Всего жертвами инфекции стали уже 3 852 жителя региона, - говорится в сообщении.

Также в донских стационарах сейчас лечат 1 930 человек, 13 их них - на инвазивной ИВЛ, 169 - на неинвазивной ИВЛ. За сутки выявили еще 240 заболевших. Ранее власти опровергли информацию о «заболевших коронавирусом после вакцинации».