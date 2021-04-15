На Ростовской АЭС определили лучшего инженера отдела технической диагностики

Фото: Ростовская АЭС.

Ежедневно специалисты отдела технической диагностики Ростовской АЭС производят с десяток ультразвуковых замеров насосных и вентиляционных агрегатов, включая подшипниковые узлы, выполняют диагностику электроприводной арматуры оборудования цехов атомной станции, в том числе и при проведении ремонтных кампаний. От их профессионализма зависит надежная и безопасная работа предприятия.

Прошедший конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» определил сильнейшего специалиста в этой области.

Из восьми представителей группы вибродиагностики, группы систем диагностики и группы эксплуатации стационарных систем диагностики отдела комиссия выбрала победителя по количеству набранных баллов. Им стал инженер отдела технической диагностики Владимир Мединцов.

Подобный конкурс на атомной станции проводится второй раз и призван популяризировать профессию среди молодых специалистов, способствовать повышению их квалификации и карьерному росту.