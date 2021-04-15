Евгений Ковалев: «В детских лагерях Дона создадут обсерваторы»

До начала летней оздоровительной кампании остается 1,5 месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области из-за коронавируса на «удаленку» перевели два детских сада и одну школу. Об этом на заседании оперштаба по противодействию COVID-19 сообщил глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- На 13 и 14 неделе эпидситуация по ковиду в детских образовательных организациях в целом была стабильная. Полностью перевели на дистанционное обучение два дошкольных образовательных учреждения, в городе Гуково и Азовском районе, а также одну школу в Дубоском районе. Частично закрыли 21 группу в 17 детсадах в девяти муниципалитетах и 10 классов в 10 школах. Ситуация в этой части полностью контролируема, - подчеркнул главный санитарный врач региона.

Кроме того, Евгений Ковалев заявил, что в лагерях к приему детей должны готовиться уже сейчас.

- До начала летней оздоровительной кампании остается 1,5 месяца. Нужно организовать обсерваторы на базе учреждений. Это требует не двух и не трех дней, поэтому эту работу следует выполнять в срочном порядке, - сказал руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

На этом же заседании Василий Голубев пригрозил ужесточением ограничений территориям, которые все еще находятся в «красной зоне». Такие меры примут, если ситуация в течение апреля не изменится.