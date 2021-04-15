В последнюю очередь будут работать с теми, кто не подвал заявки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге отопительный сезон завершат 19 апреля. Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Лисицкий. Об этом сообщает сайт местной администрации.

- По заявкам руководителей от источников теплоснабжения отключат школы, детсады, медорганизации и иные объекты социальной сферы, - говорится в сообщении.

В последнюю очередь будут работать с теми, кто не подвал заявки. Завершение отопительного сезона городские власти объясняют потеплением до +8 градусов.

Также батареи с сегодняшнего дня, то есть с 15 апреля, больше не греют в домах азовчан. Ранее журналисты "КП - Ростов-на-Дону" выяснили, когда же прекратят подачу тепла в донской столице. О сроках нам и рассказали в ресурсоснабжающей компании.