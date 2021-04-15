В Ростове отопительный сезон планируют завершить 16 апреля

В Таганроге батареи отключат 19 апреля, а в Азове уже сегодня Фото: Мария ЛЕНЦ

Завтра, 16 апреля, в Ростове планируют завершить отопительный сезон. Соответствующий документ уже готовят, сообщает сайт администрации донской столицы.

Батареи планируют отключить из-за того, что температура воздуха превышает +8 градусов. Жильцы отдельно взятых квартир могут отказаться от обогрева до выхода официального постановления. Но этот шаг нужно будет согласовать с ресурсоснабжающей организацией. В домах с индивидуальными котельными отключение могут провести сами собственники.

После завершения отопительного сезона сразу же начнут подготовку к осенне-зимнему периоду - будут проводить гидравлические испытания на теплосетях.

Ранее стало известно, что сезон в Таганроге завершат 19 апреля, а в Азове уже сегодня.