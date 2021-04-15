«Азимут» организует вывозные рейсы по маршруту «Ростов - Стамбул - Ростов»

После этого перевозчик закроет полетную программу в Турцию до 31 мая Фото: сайт авиакомпании "Азимут"

Авиакомпания «Азимут» 16 и 18 апреля организует вывозные рейсы по маршруту «Ростов - Стамбул - Ростов». Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

- Полеты будут выполнены по расписанию. Борт А4269 отправится из Ростова в 09:15, посадка в Стамбуле в 11:45. А4270 вылетит из Стамбула в 12:50, посадка в Ростове в 15:10, - говорится в сообщении.

Всем пассажирам, которые приобрели билеты на эти направления, рекомендуют изменить дату именно на указанные дни. Дополнительную плату брать не будут. Кроме того, можно отказаться от перелета и получить деньги назад.

Перевозчик не планирует рейсы в Турцию до 31 мая 2021 года. Ранее об отмене полетов сообщили в пресс-службе донского аэропорта Платов. Все остальные зарубежные маршруты сейчас открыты. Так, например, можно улететь к озеру Иссык-Куль или на курорты Рас-эль-Хайма в ОАЭ.