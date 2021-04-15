Съедобные приманки: в Ростовской области разложат 2 млн доз вакцины от бешенства

Подобную работу ведут уже 2016 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

До конца 2021 года в охотхозяйствах Ростовской области разложат приманки с 2 миллионами доз вакцины от бешенства. Съедобные «подарки» с препаратом предназначены для диких животных, сообщает сайт донского управления ветеринарии.

- К этому моменту в регионе уже завершили первый этап иммунизации. Всего около мест обитания животных в 254 хозяйствах оставили более 713,6 тысячи приманок, - говорится в сообщении.

Подобную работу ведут уже 2016 года. За это время количество случаев бешенства на Дону снизилось на 60%.

В начале апреля журналисты «КП - Ростов-на-Дону» узнали о гибели дворовой собаки. Она, скорее всего, заболела бешенством от лисы, которая забрела во двор частного дома.