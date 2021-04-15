В Ростовской области от укусов клещей пострадали уже более 80 человек

Клещи - переносчики различных болезней, в том числе крымской геморрагической лихорадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области растет количество пострадавших от укусов клещей. Так медики помогли уже 81 человеку, в том числе 45 детям до 14 лет. При этом за сутки, с 14 на 15 апреля, паукообразные паразиты совершили еще 222 нападения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Клещи - переносчики различных болезней, в том числе крымской геморрагической лихорадки, боррелиозов и даже вирусного энцефалита. Чтобы защититься от них, нужно отдыхать или работать на природе в одежде, которая скрывает ноги и руки. После этого, уже дома, необходимо осмотреть себя и свои вещи.

Если непрошеный гость все же укусил вас, лучше не ждать пока он сам отпадет. Также не стоит пытаться снять его самостоятельно. Следует сразу же обратиться в больницу.