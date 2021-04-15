Донские таможенники задержали мужчину, который прятал товары в салоне и багажнике

Было возбуждено административное дело Фото: сайт Южного таможенного управления

В Ростовской области на территории МАПП Гуково задержали мужчину, который пытался тайно провезти товары для ремонта шин. Вентили, клей и кордовые пластыри он спрятал в нише за сидениями, в бардачке и багажнике. Всего нарушитель вез более 2 тысяч предметов, сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Как уточнили в ведомстве, свой груз водитель - гражданин Украины - не задекларировал. Он купил товары на одном из оптовых рынков Ростова и собирался продать их уже у себя на дома. При этом он знал, что нужно оформить все приобретенное, но решил, что вещи не привлекут внимание во время проверки.

Было возбуждено административное дело. Сейчас еще проводят расследование. Подозреваемому грозит штраф.

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