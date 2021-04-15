В Ростове на Вятской демонтируют 18 ларьков

Размещать киоски на этом участке теперь нельзя Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове на Вятской, 98 начали демонтаж 18 ларьков. Предприниматель самовольно установил эти точки и не стал их сносить даже после решения суда, сообщает сайт городской администрации.

- Сейчас работы ведутся в рамках муниципального контракта. По оценке подрядчика, их должны завершить в течение 5 дней, - говорится в сообщении.

Размещать новые киоски на этом участке запрещено, он относится к категории охранной зоны высоковольтной ЛЭП.

Ранее стало известно, что нелегальные торговые места также уберут из трех подземных переходов в центре города