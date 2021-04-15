Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика15 апреля 2021 16:51

В «Единой России» приостановят членство главы администрации Аксайского района

Ранее Ленинский районный суд арестовал Виталия Борзенко на два месяца
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий
Решение примут на основании устава партии

Решение примут на основании устава партии

Фото: Артем КИЛЬКИН

Главу администрации Аксайского района временно лишат членства в «Единой России». Информация об этом появилась на сайте регионального отделения партии.

- Членство в «Единой России» главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко приостановят на основании устава. Решение будет действовать до рассмотрения судом уголовного дела. О его возбуждении сообщалось ранее, - говорится в сообщении.

Ранее Ленинский районный суд донской столицы арестовал Виталия Борзенко на два месяца. Известно, что чиновника подозревают в махинациях с землей. Также сейчас расследуют его возможное участие в преступном сообществе. Кроме того, сегодня стало известно, что в СИЗО отправили еще двоих фигурантов дела.