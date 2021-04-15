В «Единой России» приостановят членство главы администрации Аксайского района

Решение примут на основании устава партии Фото: Артем КИЛЬКИН

Главу администрации Аксайского района временно лишат членства в «Единой России». Информация об этом появилась на сайте регионального отделения партии.

- Членство в «Единой России» главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко приостановят на основании устава. Решение будет действовать до рассмотрения судом уголовного дела. О его возбуждении сообщалось ранее, - говорится в сообщении.

Ранее Ленинский районный суд донской столицы арестовал Виталия Борзенко на два месяца. Известно, что чиновника подозревают в махинациях с землей. Также сейчас расследуют его возможное участие в преступном сообществе. Кроме того, сегодня стало известно, что в СИЗО отправили еще двоих фигурантов дела.